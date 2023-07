Robinho renova com o Penafiel por duas temporadas

Proveniente da B SAD, em janeiro de 2021, vindo por empréstimo, estabelecendo-se depois em definitivo nos durienses, o atleta de 25 anos tem sido um elemento importante no conjunto de Hélder Cristóvão

O extremo Robinho continuará ligado contratualmente ao Penafiel até 2025, anunciou esta terça-feira o emblema da II Liga, que garantiu a continuidade de um jogador que fez 27 jogos, 24 dos quais como titular, na última temporada.

Proveniente da B SAD, em janeiro de 2021, vindo por empréstimo, estabelecendo-se depois em definitivo nos durienses, o atleta de 25 anos tem sido um elemento importante no conjunto de Hélder Cristóvão, tendo somado 84 jogos em duas épocas e meia, com um golo e seis assistências registadas.

Numa fase inicial da carreira sénior, acumulou também experiências no Linda-a-Velha e o Sacavenense, após concluir a sua formação, que passou por Sporting e Académica.

Perante um conjunto que tem sido fortemente reestruturado, com 13 reforços anunciados até à data, incluindo Pedro Silva (ex-Estoril) e Chico Teixeira (ex-BSAD) no decorrer do dia desta terça-feira, os rubro negros procuram garantir a estabilidade com a manutenção de alguns elementos como Robinho, para concluir um plantel que, segundo as declarações do treinador Hélder Cristóvão à Lusa, na passada quinta-feira, ainda poderá estar incompleto.