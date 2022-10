Roberto salta do banco e entrega vitória ao Penafiel sobre o Vilafranquense

A equipa comandada por Filipe Rocha ascende à sexta posição, com 13 pontos, a dois do Vilafranquense.

Um golo solitário de Roberto, aos 74 minutos, valeu este sábado a vitória do Penafiel sobre o Vilafranquense, por 1-0, em jogo da oitava jornada da II Liga, disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Com este resultado, a equipa comandada por Filipe Rocha ascende à sexta posição, com 13 pontos, a dois do Vilafranquense, que ocupa a terceira posição e averbou a segunda derrota consecutiva no campeonato.

Com Pedro Proença, presidente da Liga de clubes, na tribuna, os primeiros 45 minutos foram de total equilíbrio entre as duas formações, sem que nenhuma conseguisse criar reais situações de golo.

O único lance de perigo digno de registo foi um remate de Eric Veiga na sequência de um canto curto do Vilafranquense, aos 36 minutos, mas Caio Secco, atento, protagonizou uma boa defesa.

Aos 64 minutos, Fábio Fortes esteve perto de inaugurar o marcador, mas o cabeceamento ao cruzamento de Feliz Vaz, à esquerda do ataque, saiu ligeiramente por cima.

O primeiro e único tento da tarde surgiu dez minutos depois, por intermédio do recém-entrado Roberto, que aproveitou um remate incompleto para fintar o guarda-redes e, com alguma sorte, apontar o golo que deu a vitória aos visitantes.

A perder, a equipa orientada por Rui Borges avançou no terreno e ameaçou alcançar o empate, ainda que sem o sucesso esperado.

Aos 86, João Mário não chegou por muito pouco a um cruzamento perigoso de Tipote e, já em cima do minuto 90, foi o avançado a testar a atenção de Caio Secco com um potente remate.