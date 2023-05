Roberto, avançado do Penafiel: "Eu tenho é de fazer golos, sejam grandes golos ou só de empurrar"

O golo do avançado do Penafiel frente ao Moreirense foi distinguido com o melhor do mês de março

O jogador do Penafiel, Roberto, conquistou o prémio de Golo do Mês da Liga Portugal SABSEG, relativo ao mês de março.

O jogador de 34 anos salientou que "é sempre muito bom ser reconhecido", mas destacou que o golo "resultou de um trabalho de toda a equipa e que ele simplesmente finalizou a jogada".

"Achei que era a melhor opção e correu muito bem", revelou o avançado dizendo que a "chapelada foi um momento de inspiração".

Afirmou esperar marcar mais golos para ajudar a equipa: "Podemos esperar golos. Eu tenho é de fazer golos, sejam grandes golos ou só de empurrar. O que interessa é que a bola entre na baliza adversária e eu consiga ajudar o Penafiel", disse Roberto.

O golo do avançado do Penafiel superou os de Rafael Vieira (Nacional), Bernardo Martins (Vilafranquense), João Lameira (Torreense), Pedro Augusto (Tondela) e Mattheus Oliveira (Farense).