Rio Ave vence Varzim em jogo com uma expulsão

O Rio Ave venceu este domingo o Varzim, por 3-0, em jogo da terceira jornada da Liga SABSEG, em que os vilacondenses decidiram o desafio mostrando eficácia em momentos cruciais.

A formação de Vila do Conde inaugurou o marcador pouco antes do intervalo, com um golo de Gabrielzinho, aos 40 minutos, dilatando o resultado logo após o descanso, com os tentos de Joca (47') e Guga (53'), que deram mais tranquilidade à equipa, mesmo quando esta ficou reduzida a 10 elementos, com expulsão de Costinha, pouco depois da hora de jogo.

Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.

Varzim - Rio Ave, 0-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Gabrielzinho, 40 minutos.

0-2, Joca, 47.

0-3, Guga, 53.

Equipas:

- Varzim: Ricardo, Luís Pinheiro (Rai Ramos, 79), André Micael, Cássio Scheid, João Reis, André Leão, Luís Silva (George Ofusu, 68), Zé Tiago (Nuno Valente, 57), Murilo (Lessinho, 79), Heliardo e Agdon (Tavinho, 57).

(Suplentes: Ismael, Rai Ramos, Nuno Valente, Lessinho, George Ofusu, Tiago Cerveira, Zé Carlos Nathan e Tavinho).

Treinador: António Barbosa.

- Rio Ave: Jhonatan, Costinha, Aderllan Santos, Hugo Gomes, Sávio (Pedro Amaral, 46), Zimbabwe (Vítor Gomes, 68), Guga, Joca (Rúben Gonçalves, 77), Ukra (Ângelo Menezes, 68), Pedro Mendes e Gabrielzinho (Fábio Ronaldo, 77).

(Suplentes: Leo Vieira, Ângelo Menezes, Vítor Gomes, Ronan, Pedro Amaral, Zé Manuel, Rúben Gonçalves, Fábio Ronaldo e Aziz).

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Costinha (02 e 64), Cássio Scheid (17), Luís Silva (24), Joca (41) e Agdon (44). Cartão Vermelho por acumulação para Costinha (64).

Assistência: cerca de 1.000 espectadores.