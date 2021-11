Rio Ave vence Trofense em jogo com um penálti e uma expulsão

Redação com Lusa

O Rio Ave venceu o Trofense por 1-0 este sábado.

O Rio Ave regressou este sábado provisoriamente aos lugares cimeiros da Liga SABSEG ao vencer no terreno do Trofense por 1-0, na 11.ª jornada, com o único golo a surgir da marca de penálti.

À procura de voltar aos lugares cimeiros, os visitantes desbloquearam o marcador aos 24 minutos, na conversão de uma grande penalidade por Aziz, ainda antes de Simão Martins ter sido expulso por acumulação de amarelos, aos 27 minutos.

Com este resultado, os vila-condenses superam a fase de dois jogos sem vitórias e a derrota caseira na última jornada frente ao Académico de Viseu e sobem ao segundo lugar da tabela, com 21 pontos, enquanto o Trofense volta a perder depois de derrotar o Sporting da Covilhã e empatar em Chaves, ocupando o 12.º lugar, com 11 pontos.

Equipas:

Trofense: Rogério Santos, Daniel Liberal (Rodrigo Ferreira, 90), João Paulo, Mutsinzi, Simão Martins, Tiago André (Keffel, 67), Vasco Rocha (Gustavo Furtado, 80), Matheus Índio, Bruno Almeida (Andrézinho, 67), Elias Achouri e Luiz Pachu (Bruno Moreira, 80).

(Suplentes: Rodrigo, Caio Marcelo, Keffel, Rafa Alves, Andrézinho, Abel, Rodrigo Ferreira, Gustavo Furtado e Bruno Moreira.)

Treinador: Rui Duarte.

Rio Ave: Jhonathan, Costinha (Alhassane, 85), Aderllan Santos, Hugo Gomes, Pedro Amaral, Vítor Gomes, Guga (Rúben Gonçalves, 85), Joca (Zé Manuel, 65), Aziz, Pedro Mendes (João Graça, 65) e Gabrielzinho (Fábio Ronaldo, 79).

(Suplentes: Leo Vieira, Ângelo, Alhassane, João Graça, Zé Mauel, Rúben Gonçalves, Savio, Fábio Ronaldo e Zimbabwe).

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Simão Martins (23 e 27), Guga (57), Zé Manuel (69), Gabrielzinho (74), João Paulo (77), Daniel Liberal (86) e Hugo Gomes (90+2). Cartão vermelho por acumulação para Simão Martins (27)

Assistência: cerca de 600 espectadores.