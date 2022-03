Rio Ave vence Penafiel e reforça candidatura à subida

Redação com Lusa

Rio Ave cimenta o seu estatuto de candidato à subida de divisão, seguindo no segundo lugar, com 51 pontos

O Rio Ave venceu Penafiel, por 2-0, em partida da 26.ª jornada da II Liga SABSEG, em que os vila-condenses foram mais dominadores e eficazes, capitalizando uma expulsão no adversário.

Pedro Mendes, aos 25 minutos, colocou a equipa da foz do Ave em vantagem, tendo Ronan, aos 79, apontado o golo que selou o resultado, numa altura em que os penafidelenses jogavam em inferioridade numérica, pela expulsão de Simãozinho, aos 66.

Com este resultado, o Rio Ave cimenta o seu estatuto de candidato à subida de divisão, seguindo no segundo lugar, com 51 pontos, enquanto o Penafiel, que não perdia há três jornadas, mantém-se num tranquilo oitavo posto, com 35.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde

Rio Ave - Penafiel, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Pedro Mendes, 26 minutos.

2-0, Ronan, 79.

Rio Ave: Jhonatan, Costinha, Aderllan Santos, Renato Pantalon, Pedro Amaral, Vítor Gomes (Amine, 77), Guga, Joca (Zé Manuel, 68), Fabrice Olinga (Fábio Ronaldo, 68), Aziz (Ronan, 76) e Pedro Mendes (Ukra, 84).

(Suplentes: Leo Vieira, Hugo Gomes, Ronan, Amine, Sylla, Ukra, Zé Manuel, Sávio e Fábio Ronaldo).

Treinador: Luís Freire.

Penafiel: Caio Secco, Silvério, Leandro, Gonçalo Loureiro, Vitinha (Edson Farias, 63), Zé Valente (Vasco Braga, 63), João Amorim (Bruno César, 74), Simãozinho, Édi Semedo, Roberto (Ronaldo, 63) e Feliz (Robinho, 74).

(Suplentes: Filipe, Lucas, Ruca, Ronaldo, Bruno César, Edson Farias, Rui Pedro, Vasco Braga e Robinho).

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Robinho (90) e Zé Manuel (90). Cartão vermelho direto para Simãozinho (66)