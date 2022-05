Rio Ave vence na Covilhã e espera que Casa Pia não ganhe para festejar subida

O golo de Pedro Mendes, aos 46 minutos, mantém os leões da serra no lugar de play-off de despromoção

O Rio Ave venceu este sábado na casa do Covilhã, por 1-0, na 33.ª jornada da Liga SABSEG, e pode festejar a subida à Liga Bwin, caso o Casa Pia não vença.

O golo de Pedro Mendes, aos 46 minutos, mantém os leões da serra no lugar de play-off de despromoção, sem conseguirem evitar já a descida direta e adiam a decisão para a última jornada, frente ao Estrela da Amadora.

As duas formações, à procura da vitória - os nortenhos para garantirem o regresso ao primeiro escalão e os serranos para fugirem à descida de divisão -, protagonizaram uma primeira metade jogada com intensidade, disputada e com oportunidades de golo para ambas as equipas.

Os vila-condenses iniciaram a partida com grande fulgor e criaram ocasião soberana para marcar logo aos 15 segundos quando, a passe de Gabrielzinho, Aziz obriga Léo Navacchio a defesa apertada em cima da linha.

No segundo minuto de jogo foi Tiago Moreira a desviar o remate de Pantalon e pouco depois Joca, de fora da área, testou também a atenção do guardião serrano.

Ao quarto de hora os leões da serra reagiram, equilibraram o encontro, tornaram-se mais rematadores e podiam ter inaugurado o marcador.

Primeiro, um atraso displicente de Pantalon a Jhonatan fez a bola rasar o poste do Rio Ave. Aos 16 minutos Rui Gomes serviu Kukula, o avançado rematou com o pé esquerdo, mas o guarda-redes visitante defendeu e, na recarga, Jean Felipe atirou às malhas laterais.

Aos 20 minutos, de canto, Rui Gomes meteu a bola na cabeça de Helitão, que atirou a poucos centímetros da barra.

Antes do descanso foi a formação de Luís Freire a criar perigo, mas por duas vezes a intervenção de Léo impediu Pedro Mendes de finalizar.

No reatamento os vila-condenses entraram a marcar, aos 46 minutos. Aproveitando um passe errado de Helitão, Costinha assistiu Pedro Mendes, que, em zona frontal, rematou certeiro de primeira.

A jogar com a defesa mais subida, o Rio Ave, mais confiante, foi gerindo os momentos do jogo e não permitiu grandes veleidades ao Covilhã, com dificuldade em chegar à área adversária com perigo.

Aos 74 minutos, Vítor Gomes introduziu a bola na baliza serrana, mas estava em posição irregular.

Nos descontos, já com os vila-condenses a jogarem com menos um, devido a lesão de Ronan, e com Helitão na frente do ataque, o central podia ter empatado, mas o cabeceamento saiu ao lado e o marcador não se alterou.

Na última jornada o Rio Ave defronta o Chaves, também na corrida à subida de escalão, que no domingo joga com o Estrela da Amadora e pode ficar a um ponto.