Rio Ave vence Benfica B após cambalhota e lidera a Liga SABSEG

Triunfo por 2-1 na ronda 30 do campeonato.

O Rio Ave venceu em casa o Benfica B por 2-1, numa partida da Liga SABSEGm que operou a reviravolta nos descontos, com um golo do ex-benfiquista Guga, e recuperou a liderança do campeonato.

Num desafio da 30.ª ronda muito condicionado pelo vento, os lisboetas colocaram-se em vantagem, por Tiago Gouveia, aos 29 minutos, mas com expulsão de Pedro Álvaro, ainda na primeira parte, aos 45+2, facilitaram a recuperação do Rio Ave, que deu a volta ao resultado com os golos de Joca (54) e Guga (90+4).

Com este triunfo, a equipa de Vila do Conde reassume o primeiro lugar, agora com 60 pontos, contra 59 do Casa Pia e 57 do Desportivo de Chaves, reforçando as suas ambições de subida de divisão, enquanto o Benfica B segue em quinto, com 51.

As jovens águias até entraram melhor no desafio e, aproveitando o facto de jogarem a favor do vento, criaram as primeiras ameaças à baliza contrária, perante uma formação nortenha que, com muitos passes falhados, sentia dificuldades nas suas movimentações ofensivas.

Aos 19 minutos, e na sequência de uma entrada dura de Filipe Cruz sobre Guga, criou-se uma confusão entre os elementos dos dois bancos de suplentes, levando à expulsão do treinador do Benfica B, António Oliveira, e ainda do jogador local Amine, que fazia parte do lote de suplentes.

Ainda assim, a equipa benfiquista não se deixou abalar pela expulsão do seu técnico e, já perto da meia hora, corporizou em golo o ascendente demonstrado, com Tiago Gouveia a desviar com sucesso um cruzamento Umaro Embaló.

Mesmo em desvantagem, o Rio Ave não conseguiu reagir com contundência, mas, já em período de compensação, beneficiou com a expulsão de Pedro Álvaro, que viu o segundo cartão amarelo por tentar desviar a bola com a mão para a baliza contrária.

No segundo tempo, com a vantagem numérica, e a jogar com vento pelas costas, o Rio Ave ganhou embalo no ataque e, aos 54 minutos, resgatou o empate, numa jogada construída por Pedro Mendes e Gabrielzinho, e finalizada por Joca.

O tento reencheu de ânimo os nortenhos, que impuseram um jogo de sentido único, criando uma avalanche de oportunidades claras de golo, mas que ora pela falta de pontaria, ora por intervenções extraordinárias do guardião benfiquista Samuel Soares, não davam para chegar à vantagem.

Após muita insistência, o momento do jogo acabou por chegar já no último dos quatro minutos de descontos, com Guga assumir-se como o homem da tarde, desviando para o 2-1 uma jogada "inventada" por Ronan, para selar vitória.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave - Benfica B, 2-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Tiago Gouveia, 29 minutos.

1-1, Joca, 54.

2-1, Guga, 90+4.

Equipas:

- Rio Ave: Jhonatan, Costinha (Sylla, 81), Renato Pantalon, Aderllan Santos, Pedro Amaral, Vítor Gomes, Guga, Joca (Ronan, 72) Gabrielzinho (Fabrice Olinga, 81), Aziz e Zé Manuel (Pedro Mendes, 46).

(Suplentes: Leo Vieira, Hugo Gomes, Fabrice Olinga, Ronan, Amine, Sylla, Ukra, Pedro Mendes e Sávio).

Treinador: Luís Freire.

- Benfica B: Samuel Soares, Pedro Álvaro, Tomás Araújo, Miguel Nóbrega, Filipe Cruz (Fabinho, 70), Martim Neto, Cher Ndour (João Neto, 86), Sandro Cruz (Rafael Rodrigues, 60), Umaro Embaló (Henrique Pereira, 70), Henrique Araújo e Tiago Gouveia (Diogo Capitão, 46).

(Suplentes: Léo Kokubo, João Neto, Jair Tavares, Henrique Pereira, Diogo Capitão, Fabinho, Rafael Rodrigues, Luís Hemir e Tiago Coser).

Treinador: António Oliveira.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Filipe Cruz (17), Pedro Álvaro (24 e 45+2), Joca (64), Guga (67), Martim Neto (79) e Miguel Nóbrega (86). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Pedro Álvaro (45+2). Cartão vermelho direto para António Oliveira (18), treinador do Benfica B, e Amine (18, no banco).

Assistência: Cerca de 2.500 espectadores.