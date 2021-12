Rio Ave sobe ao segundo lugar provisório da Liga SABSEG com vitória sobre o Casa Pia

Um golo de Pedro Mendes, aos 57 minutos, ditou a diferença verificada no marcador.

O Rio Ave conquistou este domingo uma importante vitória na visita ao terreno do Casa Pia, por 1-0, e ascendeu ao segundo lugar provisório da II Liga, ao fim de 15 jornadas disputadas.

Um golo de Pedro Mendes, aos 57 minutos, ditou a diferença verificada no marcador, num encontro entre adversários diretos pelos postos que dão acesso ao escalão máximo do futebol português. Agora, estão ambas com 27 pontos, nos segundo e terceiro lugares da classificação, atrás do líder Benfica B, com 32, mas menos um jogo.

Jogo realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - Rio Ave, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Pedro Mendes, 57 minutos.

Equipas:

Casa Pia: Ricardo Batista, Kelechi, Vasco Fernandes (Sanca, 80), Zolotic (Herbert, 86), Lucas Soares, Neto (Nuno Borges, 68), Taira (Banjaqui, 68), Leonardo Lelo, Jota, Godwin Saviour e João Vieira (Camilo, 80).

(Suplentes: Lucas Paes, Galo, Ricardo Fernandes, Derick Poloni, Hebert, Nuno Borges, Banjaqui, Sanca e Camilo).

Treinador: Filipe Martins.

Rio Ave: Jhonatan, Aderllan Santos, Renato Pantalon, Sávio (Alhassane, 81), Costinha, Vítor Gomes, Guga, Pedro Amaral (Ukra, 87), Joca (João Graça, 74), Aziz e Pedro Mendes (Hugo Gomes, 87).

(Suplentes: Leo Vieira, Alhassane, Ângelo, Hugo Gomes, João Graça, Rúben Gonçalves, Ukra, Fábio Ronaldo e André Pereira).

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: Nada a assinalar.

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.