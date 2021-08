Avançado assinou um contrato válido até 2026.

O Rio Ave anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Fábio Ronaldo. O avançado de 20 anos assinou um vínculo que o liga ao clube de Vila do Conde até 2026.

"Trata-se de mais uma aposta da Direção do Rio Ave nos jovens formados no clube e que, esta época, tem estado em maior evidência com, por exemplo, a inclusão de Nuno Namora, Rúben Gonçalves e Leandro Alves no plantel principal. Todos eles já utilizados por Luís Freire", enaltece o clube que alinha na Liga SABSEG.

Fábio Ronaldo já participou em dois encontros da equipa principal esta temporada, depois de na anterior ter sido aposta nas formações B e sub-23 do clube.

"Virtuoso com bola, com boa capacidade física e remate apurado, Fábio Ronaldo tem qualidade e potencial reconhecidos, que, com a humildade, brio e profissionalismo que tem demonstrado, podem levá-lo a ter um trajeto de crescimento natural", anota ainda o Rio Ave.