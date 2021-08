Rio Ave "resolve problema" dos Nirvana com esta foto nas redes sociais

O Rio Ave "vestiu" o bebé da capa do disco "Nevermind", dos Nirvana, com uma camisola do emblema vilacondense.

O Rio Ave entrou na brincadeira com um dos temas do momento e vestiu o bebé da famosa capa do disco "Nevermind", dos Nirvana, com a camisola do clube. "Problema resolvido. Se quiserem, podem encontrar uma destas na nossa loja online", escreveram os vilacondenses nas redes sociais.

Recorde-se que Spencer Elden, o bebé na capa de "Nevermind", abriu um processo contra os membros sobreviventes dos Nirvana, assim como os herdeiros do falecido vocalista e guitarrista Kurt Cobain, por entender que o uso da sua imagem incorreu na violação da proteção de crianças contra a pornografia infantil.