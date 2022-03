Rio Ave opera reviravolta nos minutos finais e aproveita derrotas de Feirense e Chaves

Triunfo por 1-2, com bis de Pedro Mendes. Vilacondenses ficam a um ponto do Casa Pia, que é primeiro e tem menos um jogo

Na luta pela subida de divisão, o Rio Ave conquistou três pontos importantes na visita ao Vilafranquense. Em desvantagem até ao minuto 83, os vilacondenses operaram reviravolta e aproveitaram os desaires de Chaves e Feirense.

A jogar em casa, o Vilafranquense inaugurou o marcador no segundo tempo, ao minuto 55, por Nenê, num remate de pé esquerdo. Depois, nos últimos dez minutos, Pedro Mendes bisou, beneficiando no segundo golo de uma má saída do guardião adversário, que tocou na bola, mas que a colocou ao mesmo tempo no pé direito do avançado.

Com este resultado, para além de aproveitar a derrota do Benfica B para subir ao segundo lugar do campeonato, o Rio Ave distanciou-se de dois rivais na luta pela subida, o Chaves e o Feirense, que perderam nesta jornada.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

Vilafranquense - Rio Ave, 1-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Nené, aos 55 minutos

1-1, Pedro Mendes, 83.

1-2, Pedro Mendes, 90+1.

Equipas:

- Vilafranquense: Luís Ribeiro, Marcos Valente, Prince Mendy, Mutombo, Edu Machado (Mike Moura, 46), Leonardo (Nuno Rodrigues, 87), Gabriel Pereira (Lumeka, 86), Léo Bahia, Bernardo Martins (André Ceitil, 67), Nené e Belkheir (Ença Fati, 73).

(Suplentes: Adriano Facchini, André Ceitil, Ença Fati, Sangaré, Nuno Rodrigues, Lumeka, Eric Veiga, Wagner e Mike Moura)

Treinador: Filipe Gouveia

- Rio Ave: Jhonatan, Costinha (Joca, 77), Aderllan Santos, Renato Pantalon, Pedro Amaral, Zé Manuel (Vítor Gomes, 62), João Graça (Ronan, 62), Guga, Fabrice Olinga (Alhassane, 62), Aziz (Ângelo, 90) e Pedro Mendes.

(Suplentes: Léo Vieira, Ângelo, Vítor Gomes, Ronan, Amine, Alhassane, Joca, Ukra e Sávio).

Treinador: Luís Freire

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Leonardo (15), Edu Machado (40), Mutombo (58), Jhonatan (58), Belkheir (70) e Ronan (74).

Assistência: 230 espectadores.