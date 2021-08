Rio Ave mantém série vitoriosa, impõe primeira derrota ao Leixões e assume liderança da II Liga

Emblema vilacondense passou a somar 10 pontos e a ocupar o primeiro lugar, podendo apenas ser igualado pelo Covilhã, que no domingo recebe o FC Porto B.

O Rio Ave venceu este sábado o Leixões por 2-1, num encontro emotivo da quarta jornada da II Liga que permitiu aos vilacondenses manter a senda invencível e ascender à liderança do campeonato.

O conjunto da foz do Ave conseguiu o triunfo com os golos de Zé Manuel (22') e Pedro Mendes (52'), tendo pelo meio o Leixões reduzido através de uma grande penalidade apontada por Wendel (49+), que não evitou a primeira derrota dos matosinhenses na competição.

Com este êxito, o Rio Ave passou a somar 10 pontos e a ocupar o primeiro lugar, podendo apenas ser igualado pelo Covilhã, que no domingo recebe o FC Porto B, enquanto os leixonenses seguem provisoriamente no terceiro posto com sete pontos.

Jogo no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde.

Rio Ave - Leixões, 2-1

Ao intervalo: 1-0

Marcadores:

1-0, Zé Manuel, 22 minutos.

1-1, Wendel, 49 (grande penalidade).

2-1, Pedro Mendes, 52.

Equipas:

- Rio Ave: Jhonatan, Sylla (Fábio Ronaldo, 70), Aderllan Santos, Hugo Gomes, Pedro Amaral (Ângelo, 81), Vítor Gomes (Zimbabwe, 67), Guga, Joca (Ukra, 81), Gabrielzinho, Pedro Mendes (Aziz, 81) e Zé Manuel.

(Suplentes: Léo Vieira, Ângelo, Ronan, Ukra, Rúben Gonçalves, Fábio Ronaldo, Zimbabwe, Aziz e Leandro).

Treinador: Luís Freire.

- Leixões: Beunardeau, Pastor, Léo Bolgado, Gustavo França, Seck, Nduwarugira (João Oliveira, 60), Fabinho (Thalis, 81), Hélder Morim (Yuri, 81), Sapara (Kiki, 38), Wendel e Jefferson Encada (Wallyson, 60).

(Suplentes: Tiago Silva, Yuri, Bem Hassan, Kiki, João Oliveira, Wallyson, João Amorim, Ricardo Teixeira e Thalis).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gustavo França (45+1 e 90+3), Vítor Gomes (57), Seck (78), Zé Manuel (79), Aderllan Santos (90+1) e Ângelo (90+5). Cartão vermelho por acumulação para Gustavo França (90+3)

Assistência: 1.025 espectadores.