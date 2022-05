Rio Ave garante continuidade do treinador Luís Freire na próxima temporada

Treinador ainda vai reunir-se com a Direção, mas o futuro será orientar o clube na próxima época, depois de conquistar a subida à I Liga.

Depois de garantida a subida ao escalão principal e o título de campeão da Liga SABSEG, o treinador Luís Freire irá renovar contrato com o Rio Ave nos próximos dias para assumir o comando técnico do plantel que vai disputar a Liga Bwin, segundo O JOGO apurou.

Confirma-se, portanto, o cenário mais previsível, como de resto já avançara António Silva Campos, presidente da Direção, na ressaca dos festejos, quando afirmou que "não será difícil chegar a um acordo para que o treinador continue", assim como reconheceu o treinador quando disse que está "muito feliz" no Rio Ave.

Contando que a equipa diretiva "confia muito no trabalho" do treinador de 36 anos, falta apenas definir qual a duração do contrato entre as partes que vão reunir-se, entretanto, para acertar todos os detalhes da nova ligação, tal como definir a estratégia na construção do plantel que vai atacar a temporada 2022/23.

Refira-se que, não tendo sido um mar de rosas, a época que agora terminou em beleza acaba por ser um grande êxito, atendendo até que, do ponto de vista financeiro, era absolutamente decisivo subir de divisão para reequilibrar as contas, como reconheceu o líder do emblema da caravela por entre os festejos do último domingo.

Para além da subida e do título de campeão, em 2021/22 o Rio Ave de Luís Freire esteve na fase de grupos da Taça da Liga e discutiu até ao fim a passagem à final four, atingindo ainda os quartos de final da Taça de Portugal, onde perdeu com o Tondela - finalista com o FC Porto -, numa prova em que eliminou Belenenses e Boavista, ambos da Liga Bwin. A renovação é, por isso, um passo de continuidade num trabalho de um treinador que tem alcançado muito sucesso no Estádio dos Arcos.