Rio Ave é reconhecido com a Bandeira da Ética

Clube premiado pelo seu projeto de cariz social que tem sido distinguido sucessivamente pelo Instituto Português do Desporto e Juventude

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, o Rio Ave voltou a ser reconhecido com a "Bandeira da Ética", pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

O projeto "Rio Ave Social", que o clube tem desenvolvido desde 2015, promove múltiplas iniciativas de cariz social, sendo "uma das bandeiras mais prestigiantes" do emblema vila-condense pelos "valores partilhados e difundidos às centenas de jovens e adultos que praticam desporto com a caravela ao peito".

"Os sócios e adeptos são testemunhas na primeira pessoa do papel social ativo e responsável do clube na defesa dos mais elementares valores éticos e morais, de igualdade, integridade, transparência e solidariedade", escreveu o Rio Ave numa nota oficial.