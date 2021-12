Rio Ave disponibiliza tenda para testes: "Queremos sentir a força que nos transmitem diariamente"

Certificado digital e teste negativa devidamente certificado são necessários para a entrada em recintos desportivos

Contra a vontade do Rio Ave, o encontro com o Sporting da Covilhã, referente à Liga Portugal SABSEG, vai mesmo realizar-se e, para que os adeptos possam estar presentes, o clube vilacondense vai disponibilizar uma tenda para a realização de testes.

Em comunicado, o Rio Ave explica que o desejo de contar com o apoio do público, numa altura complicada, em que o clube vive um surto de covid-19, está na origem da medida.

Assim, os adeptos que queiram estar presentes no Estádio dos Arcos poderão realizar um teste certificado e gastar três euros e meio, a não ser que tenham um e que, dessa forma, o levem para que ele seja devidamente feito por uma autoridade de saúde.

Eis o comunicado do Rio Ave:

"Caros sócios

Como é do conhecimento público, no período compreendido entre o dia 25 de dezembro e 2 de janeiro, o acesso a recintos desportivos, independentemente do numero de espectadores, só é feito mediante a apresentação de certificado digital e teste Covid negativo devidamente certificado.

Cientes da importância da vossa presença no estádio para apoiar a equipa, mais num momento difícil, e porque queremos sentir a força que nos transmitem diariamente, iremos disponibilizar uma tenda para a realização de testes e a certificação dos mesmos.

Cada teste terá o custo de 3,50€.

Devido à escassez de testes, pela procura exaustiva, o numero disponibilizado será limitado, pelo que apelamos `vossa compreensão.

Se o sócio tiver em sua posse um teste, poderá realizar o mesmo na tenda sem qualquer custo adicional, sendo certificado pelo profissional de saúde presente.

A tenda irá ficar junto à bilheteira norte do estádio, com a realização dos testes terá inicio a partir das 14 horas.

O sócio fará o teste, espera o resultado e, em caso de ser negativo, irá ser sinalizado para ter acesso ao recinto.

Como antes transmitimos e tornamos publico, o Rio Ave FC tentou adiar este jogo, apelando ao fair-play do Sporting da Covilhã, algo que não foi atendido, mesmo tendo consciência do artigo 46, que recebeu a aprovação dos clubes.

Aprovar um regulamento não impede que, em casos de exceção e por motivos de força maior, não possa haver entendimentos na base do fair-play e desportivismo."