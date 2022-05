Rio Ave: continuidade de Pedro Mendes, cedido pelo Sporting, em equação

Avançado deseja manter-se em Vila do Conde.

Depois do sucesso em que se traduziu o empréstimo de Pedro Mendes pelo Sporting, o Rio Ave vai tentar assegurar a continuidade do ponta-de-lança na próxima época.

Entre a vontade do jogador continuar nos Arcos e o desejo do treinador Luís Freire voltar a contar com um avançado que fez dez golos em 34 jogos na Liga SABSEG, o Rio Ave aposta numa nova cedência.