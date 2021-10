Rio Ave com veia goleadora e máquina de Quinito já ficou na saudade

Equipa estabeleceu novo máximo de golos marcados, na história do clube, em sete jornadas nas provas profissionais.

Nunca, como agora, o Rio Ave marcou tanto ao fim de sete jornadas em todas as participações nos campeonatos profissionais. A equipa orientada por Luís Freire apontou 17 golos nos primeiros sete encontros da Liga SABSEG, tendo, nesta altura, uma média de 2,42 por jogo, superando as melhores temporadas nas provas profissionais.

Até agora, esse registo pertencia ao Rio Ave treinado por Quinito, em 1982/83, quando apontou 15 golos em sete jornadas na 1ª. Divisão, numa época em que o avançado luso-guineense N" Habola acabou com 20 marcados, sendo o terceiro melhor marcador da prova apenas atrás dos consagrados Fernando Gomes (FC Porto) e Nené (Benfica).

Estes impressionantes números ofensivos ganham maior relevo se juntarmos os jogos disputados nas outras competições, uma vez que a equipa marcou três na Taça de Portugal perante o Vitória de Sernache e mais quatro em três partidas da Taça da Liga, frente a Varzim, Arouca e Santa Clara. Em suma, com 17 golos concretizados no campeonato e mais sete nas taças, o Rio Ave de Luís Freire já vai em 24 remates certeiros em onze encontros disputados, conseguindo uma média superior a dois tentos por partida. A lista de melhores marcadores é liderada pelo extremo brasileiro Gabrielzinho com cinco marcados. Destaque para os defesas Costinha (três), Aderllan Santos (dois) e Hugo Gomes (dois) que totalizam quase um terço das finalizações que acabaram no fundo das redes.