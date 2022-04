Rio Ave com processo disciplinar devido aos insultos racistas dirigidos a Sandro Cruz

Sandro Cruz com a camisola do Benfica B

Jogador do Benfica B ouviu insultos racistas quando se preparava para ser substituído.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao Rio Ave, na sequência dos insultos racistas dirigidos a Sandro Cruz, jogador do Benfica B, no encontro entre as duas equipas, a 17 de abril, a contar para a 30.ª jornada da Liga SABSEG.

"Anda lá, ó preto! Vai embora, c...!", ouviu-se na transmissão televisiva da Sport TV, no momento em que o futebolista encarnado se preparava para ser substituído, ao minuto 60.

De recordar que o Benfica B saiu derrotado de Vila do Conde, por 2-1.