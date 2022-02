Rio Ave capitaliza penálti de Aziz para vencer Estrela de Amadora

Com este resultado o Rio Ave, que regressa aos triunfos duas jornadas depois, mantém o quinto lugar, com 41 pontos, mas agora a apenas a dois dos lugares de subida

Rio Ave conseguiu uma vitória sofrida sobre o Estrela da Amadora, por 1-0, em partida da 22.ª jornada da II Liga Bwin decidida com um golo, de grande penalidade, de Aziz.

O avançado ganês não desperdiçou a oportunidade, aos 34 minutos, num dos poucos deslizes da formação amadorense, que até teve mais rotação, sobretudo na segunda parte, mas não revelou frieza e acerto na altura da finalização.

Com este resultado o Rio Ave, que regressa aos triunfos duas jornadas depois, mantém o quinto lugar, com 41 pontos, mas agora a apenas a dois dos lugares de subida, enquanto o Estrela de Amadora, mesmo sofrendo o terceiro desaire consecutivo, segue tranquilo no 10.º posto, com 29.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave - Estrela da Amadora, 1-0

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Aziz, 34 minutos (grande penalidade).

Rio Ave: Jhonatan, Sylla (Costinha, 81), Renato Pantalon, Aderllan Santos, Pedro Amaral, Guga (Vítor Gomes, 70), Zé Manuel (Ukra, 70), João Graça, Gabrielzinho (Fábio Ronaldo, 81), Aziz (Ronan, 60) e Pedro Mendes.

(Suplentes: Leo Vieira, Hugo Gomes, Fabrice Olinga, Vítor Gomes, Ronan, Amine, Ukra, Costinha e Fábio Ronaldo).

Treinador: Luís Freire.

Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Miguel Lopes, Anthony Correia (Maestro, 69), André Duarte, Sérgio Conceição, Mamadou Traoré (Aloísio, 58), Chapi (Schutte, 69), Afonso Figueiredo, Diogo Pinto, Paulinho (Xavi, 79) e Diogo Salomão (Madson, 58).

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Reko, Xavi, Tiago Melo, Aloísio, Maestro, Madson, Schutte e Michel).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo Miguel Lopes (33), Guga (42), Anthony Correia (60), Renato Patalon (62), Pedro Amaral (68) e João Graça (80).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores