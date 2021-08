Rio Ave aplica "chapa cinco" à Académica no regresso à II Liga

Redação com Lusa

Pedro Mendes deu o melhor início aos vila-condenses, ao marcar aos dois minutos, Gabrielzinho (11) e Costinha (22) dilataram ainda na primeira parte, Zé Manuel (68) deu seguimento no segundo tempo, João Carlos (71) reduziu para os estudantes e Hugo Gomes (81) fez o resultado final.

Após 13 anos consecutivos no principal escalão, o Rio Ave assinalou o regresso à II Liga com uma goleada por 5-1 sobre a Académica, na primeira jornada do campeonato.

Os rioavistas demonstraram as insígnias de candidato à subida com 20 minutos de muito bom nível e o lateral direito Costinha em destaque, primeiro ao assistir Pedro Mendes, com um cruzamento rasteiro que o avançado só teve de desviar para a baliza, e, no minuto seguinte, ao evitar o empate em cima da linha de golo, após remate de João Carlos.

Também o médio Guga apareceu em boa forma, fundamental na manobra ofensiva e defensiva da equipa, comprovando a sua importância aos 11 minutos, ao roubar o esférico a Jonathan Toro no meio-campo ofensivo e servir Gabrielzinho, que rematou por baixo do corpo de Mika.

O guardião pouco mais podia fazer senão assistir e conceder perante as falhas defensivas dos companheiros, seguindo-se novo episódio, aos 21 minutos, com Costinha a saltar mais alto após um canto cobrado por Sávio e a cabecear para a baliza, com Mika ainda a dar uma palmada, mas a não evitar novo tento.

A vantagem de três golos ao intervalo espelhava as dificuldades defensivas e de construção dos comandados por Rui Borges, que não importunaram Jhonatan, perante uma formação de Luís Freire que ocupou bem os espaços, pressionou e manteve o ritmo alto à procura do erro adversário.

No regresso dos balneários, Mimito entrou para o lugar de Reko nos estudantes, para tentar equilibrar o meio-campo, mas foram os vila-condenses que voltaram a faturar numa jogada de insistência de Zé Manuel, servido de bandeja por Sávio.

No entanto, dois minutos volvidos, o recém-entrado Fatai ganhou a linha de fundo e serviu João Carlos, que, solto na pequena área, fuzilou e marcou o golo de honra para os visitantes.

No entanto, Sávio estava de pontaria afinada e voltou a fazer mais uma assistência, a terceira, desta feita na marcação de um livre lateral que encontrou a cabeça de Hugo Gomes e o defesa não deu hipótese de defesa a Mika, estabelecendo o resultado final.

Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.

Rio Ave - Académica: 5-1.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadores:

1-0, Pedro Mendes, 02 minutos.

2-0, Gabrielzinho, 11.

3-0, Costinha, 22.

4-0, Zé Manuel, 68.

4-1, João Carlos, 71.

5-1, Hugo Gomes, 81.

Equipas:

- Rio Ave: Jhonatan, Costinha, Aderllan Santos, Hugo Gomes, Sávio, Zimbabwe (Ronan David, 80), Guga (Leandro Alves, 84), Joca (Ukra, 72), Zé Manuel (Rúben Gonçalves, 80), Gabrielzinho e Pedro Mendes (Aziz, 72).

(Suplentes: Leo Vieira, Ângelo, Ronan David, Ukra, Carlos Mané, Rúben Gonçalves, Renato Pantalon, Aziz e Leandro Alves).

Treinador: Luís Freire.

- Académica: Mika, João Pedro, Michael Douglas, Zé Castro, João Lucas, Ricardo Dias, Reko (Mimito, 46), Hugo Seco (Fatai, 62), Toro (Michel Lima, 75), Traquina (Costinha, 75) e João Carlos (Dani, 83).

(Suplentes: Stojkovic, Lorenzo Soares, Mimito, Dani, Fatai, Fábio Vianna, Michel Lima, Costinha e João Tiago).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Fatai (64) e Ricardo Dias (78).

Assistência: Cerca de 1.000 espectadores.