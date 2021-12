Rio Ave anuncia primeiro reforço para a segunda metade da época

Redação com Lusa

Fabrice Olinga jogou nas últimas seis temporadas no Mouscron, do principal escalão belga, tendo a época passada participado em 24 jogos e apontado dois golos.

O Rio Ave anunciou esta terça-feira a contratação do avançado camaronês Fabrice Olinga, que estava sem clube desde que deixou os belgas do Mouscron, na época passada.

O atacante, de 25 anos, que conta com 20 internacionalizações pelos Camarões, assinou um compromisso válido por época e meia com o emblema vila-condense, e será inscrito a partir de 1 de janeiro de 2022.

O atacante africano conta ainda com passagens pela formação do Maiorca e pelo Málaga, de Espanha, pelo Apollon Limassol, do Chipre, pelo Viitorul Constanta, da Roménia, e pelo Zulten Waregem, da Bélgica.

O jogador será o primeiro reforço de inverno do emblema vila-condense, que atualmente ocupa o terceiro lugar da Liga SABSEG, com 27 pontos somados em 15 jornadas.