Ricardo Vaz suspenso por 25 dias, mas já se transferiu para a Grécia

Ricardo Vaz com a camisola do seu novo clube

Extremo, que jogava no Covilhã e há dias assinou pelo Kifisia FC, foi castigado pelo Conselho de Disciplina da FPF por "agressões" no jogo com o Leixões, disputado em dezembro.

Ricardo Vaz, avançado do Covilhã, foi suspenso por 25 dias e multado em 1.130 euros pela Secção Profissional do Conselho de Disciplina da FPF, em virtude de "agressões" no jogo com o Leixões, da Liga SABSEG, no dia 11 de dezembro de 2021.

Expulso com cartão vermelho direto na partida disputada no Estádio do Mar em que os matosinhenses venceram por 2-1, o jogador de 27 anos não vai, no entanto, cumprir este castigo porque se transferiu há dias para o Kifisia FC, da II Liga da Grécia..



Formado no Estoril, Ricardo Vaz representou o Reus, de Espanha (entre 2014 e 2018), e os gregos do OFI Creta (entre 2018 e 2021), antes de ingressar, no verão do ano passado, no Covilhã, onde contabilizou 15 jogos, estando agora de regresso ao futebol grego.