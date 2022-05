Ricardo Sousa continua no banco do Mafra por mais duas épocas

Treinador assinou um contrato válido até 2024.

O Mafra anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com o treinador Ricardo Sousa por duas temporadas, ficando as partes agora ligadas até 2024.

Ricardo Sousa, 43 anos, chegou ao clube na temporada 2020/21, já com a época a decorrer, e teve como ponto alto a chegada às meias-finais da Taça de Portugal, com o Tondela, que vai defrontar o FC Porto no Jamor, no próximo domingo.

Beira-Mar, Felgueiras, Anadia, Lusitano VRSA e Sanjoanense também fazem parta do percurso do técnico.

Na Liga SABSEG, o Mafra ficou esta época no nono lugar, com 43 pontos somados.