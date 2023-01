Ricardo Silva vai colmatar saída de Pasinato no Moreirense

Cónegos vão perder Pasinato para o América Mineiro e Ricardo Silva, que está no Santa Clara, será o substituto.

Ricardo Silva está perto de ser formalizado como reforço do Moreirense. O guarda-redes, de 23 anos, tem acordo com o clube minhoto e aguarda apenas pela resolução de algumas formalidades da transferência de Mateus Pasinato para o América Mineiro, do Brasil, para que a sua contratação seja oficializada.

Formado no FC Porto, e com quatro épocas de equipa B portista, Ricardo Silva rumou ao Santa Clara no início de 2022/23, mas ainda não se estreou.