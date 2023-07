Ricardo Silva antes da estreia no Paços: "A qualidade não tem lugar, nem idade..."

Primeiras declarações de Ricardo Silva desde a apresentação com treinador do Paços de Ferreira

Ricardo Silva estreou-se nas conferências de imprensa para jogos oficiais do Paços de Ferreira e na sua primeira análise, começou por enaltecer a oportunidade que o clube lhe deu. "Estou muito feliz por ter sido o escolhido para treinar um clube com estes pergaminhos. Estou a adorar as condições que tenho ao dispor, assim como toda a estrutura para o futebol", disse.

"Estou agradavelmente surpreendido com o plantel que tenho ao dispor e até 31 de agosto o mercado está aberto e tudo pode acontecer quanto a entradas. A qualidade não tem lugar, nem idade, toda a gente tem que ter a sua oportunidade e há sempre jogadores que vêm de trás para a frente e querem mostrar que têm valor", acrescentou.

Sobre a visita ao Estoril para a Taça da Liga, o treinador retirou a pressão aos jogadores, "Dois treinadores a chegar de novo, ambos a quererem implementar as suas ideias e vamos fazer um jogo olhando olhos nos olhos e defender o clube com ambição de vitória", finalizou.