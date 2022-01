Ricardo Schutte: da equipa sub-23 do Rio Ave para o ataque do Estrela

Clube da Amadora anuncia mais um reforço neste mercado de inverno.

O avançado português Ricardo Schutte é reforço do Estrela da Amadora, oriundo da equipa de sub-23 do Rio Ave.

Ricardo Schutte, de 23 anos, efetuou apenas 27 minutos num encontro pela formação de sub-23 dos vila-condenses esta temporada, depois de um empréstimo ao conjunto espanhol Mirandés, em 2020/21, participando em 13 encontros, sem qualquer tento.

O jogador dividiu a formação entre Ribeira Brava, FC Porto, Dragon Force e Rio Ave, ao qual estava ligado desde os 15 anos, mas, pela equipa principal, apenas totalizou duas partidas, tendo alinhado maioritariamente pela equipa B e pelos sub-23.

Schutte junta-se ao médio angolano Maestro no lote de contratações do conjunto de Ricardo Chéu no mercado de inverno, para além das apostas em jovens da formação, entre os quais o guarda-redes Diogo Santos, os defesas Kénio Cabral e Afonso Pinto e os avançados Michel Camargos e Smary Piedade, provenientes da equipa secundária.

Por outro lado, a SAD amadorense já rescindiu os contratos que tinha em vigor com o guarda-redes Joyce Anacoura, os defesas Matheus Dantas e Mamadu Candé, o médio Miranda e o dianteiro Bruno Gonçalves, durante este mês de reabertura do mercado.

O Estrela da Amadora ocupa a nona posição da II Liga, com 26 pontos, recebendo o Trofense, 11.º colocado, com 21, no domingo, a partir das 19:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, em partida a contar para a 19.ª jornada da prova.