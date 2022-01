Ricardo Machado troca Penafiel pelo Académico de Viseu

Primeiro reforço de janeiro para o técnico Pedro Ribeiro, que o orientou no estádio 25 de abril

O defesa central Ricardo Machado, de 33 anos, é o primeiro reforço no "mercado de inverno" do Académico de Viseu, 13.º classificado da Liga Portugal SABSEG, confirmou hoje a SAD do clube beirão.

O jogador reencontra o técnico Pedro Ribeiro, com quem trabalhou esta época no Penafiel, depois de ter regressado esta temporada ao futebol português, após uma década a jogar no estrangeiro, com passagens pelo Brasov, da Roménia, e pelos sauditas do Al Taawon.

Em Portugal, Ricardo Machado fez formação nos Dragões Sandinenses, tendo depois rumado à Madeira, para jogar no Nacional, Machico e Marítimo, tendo ainda passado pelo Feirense, antes da experiência no estrangeiro.

É o primeiro reforço de janeiro para o técnico Pedro Ribeiro e já integrou a preparação da equipa para o próximo jogo da Liga SABSEG, no sábado, no Estádio Pina Manique, frente ao Casa Pia, líder do campeonato, em jogo às 11h00.