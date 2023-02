Ricardo Chéu é hipótese para comandar a B SAD

Treinador, de 41 anos, deixou o Doxa em dezembro e é um dos nomes em cima da mesa para suceder a Nandinho.

Ricardo Chéu é um dos nomes em cima da mesa para render Nandinho no comando técnico da B SAD. O treinador, de 41 anos, está sem clube desde que deixou os cipriotas do Doxa, no final de dezembro, e tem o perfil que agrada ao emblema do Jamor, nomeadamente por conhecer bem a Liga SABSEG, além da experiência noutros países, como Chipre, Eslováquia e Itália.

Atualmente, os lisboetas estão a ser orientados interinamente por Paulo Mendes, que orientará a equipa no sábado, no terreno do FC Porto B.

O sucessor de Nandinho ao lema da B SAD da B SAD, cargo para o qual Ricardo Chéu está referenciado, só será anunciado na próxima semana, sendo o terceiro técnico contratado esta época pela sociedade, depois de Nandinho e José Maria Pratas.