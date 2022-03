Ricardo Batista goleia nos prémios: "Mostra que as pessoas estão atentas"

O guarda-redes casapiano foi considerado o melhor guarda-redes da Liga SABSEG pelo quarto mês consecutivo.

Já começa a ser um hábito para Ricardo Batista ser distinguido como o melhor guarda-redes da Liga SABSEG. O guardião do Casa Pia voltou a destacar-se em fevereiro, o que acontece pelo quarto mês consecutivo.

Contactado por O JOGO, o dono da baliza casapiana mostrou-se satisfeito por mais esta distinção. "É um sinal de que o meu trabalho está a ser reconhecido. Mostra que as pessoas estão atentas aos meus jogos e às exibições da equipa do Casa Pia", regozijou-se o guarda-redes luso-angolano, de 35 anos, que não se deixa deslumbrar com estes prémios: "Agora, há que continuar aquilo que tenho estado a fazer, mas, claro que me dá mais motivação para alcançar os meus objetivos individuais e coletivos."

Ricardo Batista tem o melhor registo defensivo da Liga SABSEG, com apenas 12 golos sofridos em 23 jogos disputados. Números que também são superiores aos de Adán (Sporting), que é o menos batido da Liga Bwin, e que, portanto, fazem do número 1 casapiano o que menos vezes viu as suas redes balançarem nos campeonatos profissionais.

Para o guardião, este registo só é possível graças "à união da equipa e à solidariedade que uns têm com os outros", bem como "pela estabilidade e segurança transmitida" pelos seus colegas.

Além de Ricardo Batista, o líder da Liga SABSEG viu também Vasco Fernandes ser considerado o melhor defesa de fevereiro. O central, de 35 anos, recebeu este prémio pela segunda vez esta época.