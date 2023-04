Ricardo Alves dá três pontos ao Tondela na receção ao Vilafranquense

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

O defesa português foi o autor do único golo da partida

O defesa Ricardo Alves deu este domingo a vitória ao Tondela, por 1-0, na receção ao Vilafranquense, em jogo da 29.ª jornada da II Liga.

O defesa português foi o autor do único golo da partida (83 minutos) em Tondela, na sequência de um canto marcado por Telmo Arcanjo, tal como a maioria dos restantes lances perigosos que saíram de bolas paradas.

A equipa da casa entrou a criar as primeiras oportunidades, com Bruno Cuba (3 e 5 minutos) a ser o protagonista, primeiro num remate alto, sem perigo, para as mãos de Pedro Trigueira e, o segundo, na sequência de um canto, cabeceou direto à barra.

O Tondela voltou a criar perigo, novamente na sequência de um canto marcado por Telmo Arcanjo, e já na recarga foi Naoufel Khacef (22) quem rematou forte e longe da grande área, mas por cima da barra.

De volta à marcação de cantos, desta vez por parte do Vilafranquense, mas com Daniel dos Anjos a ser protagonista, que desviou a bola de cabeça para o poste direito, mas fez ricochete para fora.

Na segunda parte, o primeiro remate saiu da formação de Ricardo Chéu, com Bernardo (52) a rematar e Babacar Niasse a defender, proeza que repetiu (75) no remate perigoso de Balla Sangaré, que, dois minutos antes, tinha cabeceado direto à barra.

Ricardo Alves (83) acabou por inaugurar o marcador ao cabecear para o fundo da baliza uma bola saída de um canto novamente marcado Telmo Arcanjo.

O Vilafranquense ainda reagiu, mas Babacar Niasse defendeu os dois remates mais perigosos até ao final do jogo, o de Balla Sangaré (87) e o de João Amorim (90) que praticamente já estava dentro da baliza do guarda-redes "auriverde".

Com esta vitória, o Tondela soma 39 pontos na tabela classificativa da II Liga de futebol e coloca-se na nona posição, enquanto o Vilafranquense mantém os 41 e o sexto lugar.

Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela - Vilafranquense: 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Ricardo Alves, 83 minutos.

Equipas:

- Tondela: Babacar Niasse, Tiago Almeida, Jota, Ricardo Alves, Naoufel Khacef, Bebeto, Pedro Augusto, Telmo Arcanjo (Tomislav Strkalj, 86), Bruno Cuba (Manu Hernando, 85), Daniel dos Anjos (Rodrigo Fajardo, 90+1) e Rafael Barbosa (Rúben Fonseca, 62).

(Suplentes: Philip Tear, Joel Sousa, Rafael Alcobia, Dário Miranda, Manu Hernando, Rúben Fonseca, Betel Munhungo, Rodrigo Fajardo e Tomislav Strkalj).

Treinador: Tozé Marreco.

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Sílvio, Antony Correia, Easah Suliman, Bruno Silva, Luís Silva, André Ceitil, John Mercado (Mamadou Diallo, 74), Bernardo Martins (João Amorim, 82), Maddi Queta (Léo Alaba, 82) e Nenê (Balla Sangaré, 40).

(Suplentes: Márcio Rosa, Thiago Freitas, João Amorim, Léo Alaba, Mamadou Diallo, Veiga, Edson Mucuana, Ricardo Dias e Balla Sangaré).

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: José Bessa (AF do Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nenê (37), Easah Suliman (67), Maddi Queta (77), Luís Silva (82) e Rodrigo Fajardo (90+2).

Assistência: 816 espectadores