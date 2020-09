Reviravolta épica dá nova vitória ao Feirense na II Liga

Ícaro foi o herói do Feirense frente ao Casa Pia

Redação com Lusa

Golos dos fogaceiros frente ao Casa Pia surgiram já para lá dos 90 minutos.

O Feirense venceu esta terça-feira o Casa Pia por 2-1, em jogo da terceira jornada da II Liga, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Christian aproveitou um erro defensivo da equipa de Filipe Rocha para colocar o Casa Pia em vantagem, aos 34 minutos, com o Feirense a chegar ao empate aos 90 minutos, com um golo de João Victor. A vitória da equipa de Filipe Rocha surgiu na última jogada do encontro (90+7), num cabeceamento eficaz de Ícaro.

Ainda antes do fecho da primeira parte, João Tavares executou um mau passe em zona defensiva, sendo intercetado por Christian, com o médio brasileiro a isolar-se e a desfeitear o guarda-redes Bruno Brígido com um remate rasteiro, aos 34 minutos.

O Feirense esteve perto de igualar a partida quando Feliz rematou por cima da baliza já dentro da área, mas foi João Victor a restabelecer a igualdade aos 90 minutos, rematando sem oposição dentro da pequena área, após passe de Agdon.

Num último suspiro, o Feirense acabou por consumar a reviravolta no marcador com um golo de Ícaro (90+7), que de cabeça respondeu da melhor forma a um cruzamento de Feliz, naquela que foi também a última jogada do encontro.

Com este resultado, o Feirense somou a segunda vitória consecutiva na II Liga 2020/21.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira

Feirense - Casa Pia, 2-1

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Christian, aos 34 minutos.

1-1, João Victor, 90.

2-1, Ícaro, 90+7.

Equipas:

- Feirense: Bruno Brígido, Diga (João Victor, 76), Ícaro, Gui Ramos, Zé Ricardo, Latyr, João Tavares (Agdon, 63), Fati (Edson Farias, 70), Feliz, Fábio Espinho (Mica, 70) e Fabrício (Tiago Almeida, 76).

(Suplentes: Igor, Pedro Monteiro, Washington, Edson Farias, Tiago Almeida, Agdon, Mica, João Victor e Marcus)

Treinador: Filipe Rocha.

- Casa Pia: Van Der Laan, Martins (Sousa, 70), Zach, Kelechi, Arghus, Alex, Romeu Ribeiro, Christian, Bonani (Miguel Tavares, 60) Vitó e Malik (Djoussé, 67).

(Suplentes: João Victor, Sousa, Choi, Sávio, Caio, Miguel Tavares, Djoussé e Platiny).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Malik (44), Romeu Ribeiro (58), Bonani (60), Miguel Tavares (71), Agdon (78), Christian (88) e Van Der Laan (90)

Assistência: Jogo à porta fechada devido à pandemia de covid-19.