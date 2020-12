Renato Paiva despede-se do Benfica B com derrota em Penafiel

Formação comandada por Pedro Ribeiro conseguiu a terceira vitória consecutiva.

O Penafiel venceu este domingo na receção ao Benfica B, por 2-0, com um golo em cada parte, e ascendeu provisoriamente ao terceiro lugar da II Liga, em jogo da 13.ª jornada.

A terceira vitória consecutiva dos rubro-negros no campeonato foi materializada com os golos de Paulo Henrique, aos 19 minutos, e de Ronaldo Tavares, aos 50, e valeu a subida provisória ao terceiro lugar, com os mesmos 24 pontos do Feirense, que tem menos um jogo.

O Benfica B, pela última vez orientado por Renato Paiva, de saída para o Independiente del Valle, do Equador, despede-se de 2020 com os mesmos 13 pontos, por agora no 12.º lugar, na segunda metade do campeonato.

Após o final do encontro, ainda em pleno relvado, os jogadores do Benfica despediram-se de Renato Paiva, num momento de grande emoção.

Jogo disputado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel - Benfica B, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Paulo Henrique, 19 minutos.

2-0, Ronaldo Tavares, 50.

Equipas:

Penafiel: Luís Ribeiro, Pedro Coronas, Capela, David Santos, Paulo Henrique, Simãozinho (Denis, 90+3), Ludovic (Bruno César, 39), João Amorim (Júnior Franco, 73), Vasco Braga, Wagner (Pedro Soares, 73) e Ronaldo Tavares (Gustavo Henrique, 73).

(Suplentes: Filipe Ferreira, Vitinha, Denis, Leandro Teixeira, Júnior Franco, Bruno César, Pedro Prazeres, Pedro Soares e Gustavo Henrique).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Benfica B: Svilar, Fábio Baptista, Tomás Araújo (Filipe Cruz, 71), Morato, Pedro Ganchas (Tiago Gouveia, 60), Diogo Mendes (Rafael Brito, 71), Vukotic (Ronaldo Camará, 60), Paulo Bernardo, Kevin Csoboth, Henrique Araújo (Zé Gomes, 71) e Tiago Araújo.

(Suplentes: Carlos Santos, Filipe Cruz, Tomás Azevedo, Ronaldo Camará, Rafael Brito, Gonçalo Loureiro, Zé Gomes, Samuel Pedro e Tiago Gouveia).

Treinador: Renato Paiva.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Capela (23), Vukotic (45+1), Pedro Coronas (66) e Vasco Braga (76).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.