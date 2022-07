Relvado do Covilhã alvo de intervenção

Estádio Santos Pinto, casa do Covilhã

Redação com Lusa

A Câmara Municipal da Covilhã informou ter contratado, à semelhança dos anos anteriores, uma empresa especializada para realizar trabalhos de "descompactação e arejamento, com extração, em associação com escarificações e ressementeira do relvado"

Os trabalhos de manutenção no relvado do Estádio Santos Pinto, casa do Covilhã, que disputa a Liga SABSEG, começaram na terça-feira, informou a Câmara da Covilhã, em comunicado.

Segundo a autarquia covilhanense, a intervenção visa "o melhoramento da regularidade da superfície, bem como da drenagem que assegura uma superfície de jogo mais firme".

A Câmara Municipal da Covilhã informou ter contratado, à semelhança dos anos anteriores, uma empresa especializada para realizar trabalhos de "descompactação e arejamento, com extração, em associação com escarificações e ressementeira do relvado".

De acordo com a mesma nota, a intervenção tem um "valor aproximado de nove mil euros".

O município salientou tratar-se de "um trabalho de manutenção mais profundo, por forma a preparar os campos para suportar as exigências de um novo período de utilização intensiva".

Leia também Benfica João Víctor viajou da Argentina para São Paulo com elemento da Direção do Benfica Jornalista brasileiro André Hernan adiantou que o defesa-central viajou na companhia de um elemento da Direção do Benfica após o Boca Juniors-Corinthians, na última madrugada. Lesão sofrida pelo jogador não será preocupante.

No final do primeiro treino da pré-época, na sexta-feira, 01 de julho, o treinador serrano, Leonel Pontes, mostrou-se desagradado com o estado dos relvados em que trabalha a equipa, por a manutenção, da responsabilidade da Câmara Municipal, ainda não ter sido feita.

"Nós não podemos trabalhar bem com maus relvados, e a verdade é que temos um mau relvado, que não tem sido tratado convenientemente e não é de acordo com os pergaminhos do Covilhã", acentuou Leonel Pontes.

Segundo o técnico dos 'leões da serra', os campos do Complexo Desportivo da Covilhã, onde a equipa também treina, são os que estão em pior estado, frisando que o relvado do Estádio Santos Pinto "até se conseguiu aguentar bem".