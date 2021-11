Regresso de bicicleta embala Fábio Fortes no ataque da Académica

Avançado esteve três meses afastado dos relvados por problemas de saúde e voltou com um golaço no estádio onde a mãe o viu jogar pela última vez.

Três meses depois, Fábio Fortes voltou a fazer o que mais gosta e deixou mesmo a sua marca no duelo com o Nacional, embora o esforço tenha sido insuficiente para evitar nova derrota da Académica. Perto do fim da partida, o ponta de lança assinou um golaço através de um pontapé de bicicleta, candidato a golo do campeonato.

"Todos trabalhámos para ganhar o jogo e o resultado foi injusto. Dominámos a primeira parte toda, e mesmo na segunda fomos para cima deles, sempre a criar, com toda a gente com vontade e a dar tudo, mas o futebol é isto", declarou o avançado à Sport TV. E juntou um apelo: "Quero que acreditem em nós. A situação não está fácil, mas tenho a certeza de que vamos dar a volta, porque o nosso grupo é forte, trabalha todos os dias com muito empenho. Este clube histórico não merece estar nesta posição. Vamos continuar a trabalhar no limite."

O dono da camisola 99 reconheceu que "foi especial marcar", ainda por cima após "três meses tão complicados", revelando que o Estádio Cidade de Coimbra "é especial", pois "foi o último estádio" onde a mãe o viu jogar.

Quanto ao problema de saúde que o impediu de jogar nos últimos três meses - alegadamente ter-se-á tratado de uma situação cardíaca - o avançado sossegou os adeptos. "Quero garantir que estou bem, já estava bem antes, apenas tivemos de fazer todos os exames para ter a certeza de que estou bem; é o que se deve fazer. Sou mais um e vou dar tudo para ajudar o nosso grupo, que é impecável e não merece estar em último", rematou Fábio Fortes é mais um trunfo para João Carlos Pereira nos próximos desafios.



Zé Castro forçado a parar

Além da derrota, a outra má notícia para a Académica foi a lesão do capitão Zé Castro, que se queixou do ombro esquerdo. O central foi substituído e transportado ao hospital. Segundo João Carlos Pereira, Zé Castro "sofreu uma luxação", desconhecendo-se ainda o período de paragem a que estará sujeito.