Regresso, expulsões e empate entre Estrela da Amadora e Trofense

Estrela da Amadora e Trofense empatam num jogo com duas expulsões

O Estrela da Amadora e o Trofense empataram 2-2, em jogo da 15.ª jornada da II Liga SABSEG em que os tricolores ficaram reduzidos a 10 elementos aos sete minutos e os forasteiros aos 88.

Pachu, aos 38 minutos, e Maiga, aos 61, colocaram o Trofense a vencer por 2-0, mas Ronaldo Tavares, aos 66, de grande penalidade, e Paulinho, aos 74, igualaram o encontro.

Com este resultado, o Estrela da Amadora assume o quarto lugar da I Liga, com 24 pontos. Já o Trofense permanece no penúltimo lugar, agora com nove.

Este jogo marcou o regresso do Estrela ao Estádio José Gomes em jogos oficiais, após quase oito meses a saltitar pelo Benfica Campus, no Seixal, Rio Maior, Leiria e Estádio do Jamor.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora - Trofense, 2-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Pachu, 38 minutos.

0-2, Maiga, 61.

1-2, Ronaldo Tavares, 66 (grande penalidade).

2-2, Paulinho, 74.

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Amir Feratovic, Kialonda Gaspar, Rui Correia, Jean Filipe, Aloísio, Mário Balbúrdia (Guzmàn, 63), João Reis (Shinga, 63), Gustavo Henriques (Ronaldo Tavares, 46), Ronald (Paulinho, 72) e João Silva (Régis, 46).

(Suplentes: António Filipe, Omruwa, Paulinho, Diogo Salomão, Miguel Lopes, Ronaldo Tavares, Shinga, Guzmàn e Régis).

Treinador: Sérgio Vieira.

- Trofense: Tiago Silva, Tiago Manso, Rúben Pereira, Caio Marcelo, Simão Martins, Tiago André, Maiga, Vasco Rocha (Vilson Caleir, 79), Martim Maia, Djalma (Okitokandjo, 60) e Pachu (André, 86).

(Suplentes: Miguel Santos, André, Vanilson, Daniel Liberal, Welves, Okitokandjo, Valente, Vilson Caleir e Becho).

Treinador: Jorge Casquilha.

Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Simão Martins (10), Mário Balbúrdia (14), Tiago Manso (41), Maiga (44), Rui Correia (60), Pachu (65), Martim Maia (78), Kialonda Gaspar (90+2), Aloísio (90+7), Tiago Silva (90+8) e André (90+10). Cartão vermelho direto para Amir Feratovic (07) e Matim Maia (88).

Assistência: 1 911 espetadores.