Reforços Serginho e Carter já treinaram com a Oliveirense, Kazu Miura ainda não

Serginho foi emprestado pelo Estoril e já integrou o treino desta manhã.

O médio Serginho já está em Oliveira de Azeméis e já integrou o treino matutino desta sxta-feira às ordens de Fábio Pereira. O jogador português, de 21 anos, chegou à formação unionista a título de empréstimo do Estoril até final da presente temporada.

Serginho fez, esta época, 12 jogos com a camisola canarinha na I Liga e regista um golo na sua conta pessoal, que foi apontado ao Benfica na 12ª jornada. O médio, com formação entre o Belenenses, Sacavenense e o Benfica, jogou ainda nos Sub-23 do Benfica e do Estoril e, esta época, foi promovido à equipa principal dos estorilistas. O médio sagrou-se bicampeão pelo Estoril (Sub-23) nas épocas 2020/21 e 2021/22 e nas mesmas temporadas conquistou também a Taça Revelação.

O avançado australiano Anthony Carter, o segundo reforço de inverno anunciado pelo clube de Oliveira de Azeméis, também já integrou esta manhã o treino de conjunto na Oliveirense.

Já Kazu Miura, o jogador japonês de 55 anos, ainda não treinou com os seus novos companheiros, fazendo apenas treino específico com o seu fisioterapeuta particular que o acompanhou do Japão até Portugal. Miura vai vestir a camisola 11 da Oliveirense.