Reforços prometem dar tudo para "colocar o Marítimo no lugar onde merece"

Nas primeiras reações de leão ao peito, Platiny, Samú Silva e Lucas Silva deixam a garantia de que vão dar o máximo pelo clube. Marítimo pondera recorrer ao TAD nos processos de inscrição na Liga.

Foi o denominador comum dos três reforços do Marítimo que esta quarta-feira falaram, pela primeira vez, às redes sociais do clube. Coube ao avançado Platiny vincar que o emblema insular deve voltar rapidamente à I Liga. "Vim para ajudar, sou mais um para ajudar. Queremos formar uma família. O nosso objetivo começa hoje, temos de começar com o pé direito para colocar o Marítimo no lugar onde merece, que é na I Liga".

O guardião Samú Silva demonstrou alegria por estar a viver esta nova etapa na carreira. "Estou muito feliz por estar no Marítimo. É um clube histórico. Não é por acaso que esteve no patamar mais alto do futebol português nestes últimos anos. Resta-me honrar o clube e dar o meu máximo", garantiu.

Também Lucas Silva deixou palavras de contentamento. "Estou muito feliz por esta oportunidade. Agora é hora da pré-temporada, hora de trabalhar para começar bem, para começar bem os jogos de treino e nos jogos oficiais entrar com um pé direito".

Esta quarta-feira soube-se que os advogados do Marítimo estão a analisar os processos de licenciamento dos clube elegíveis a participar na I Liga. O JM Madeira escreve que o emblema insular está atento a eventuais irregularidades de clubes no processo de inscrição na I Liga. Isto, mesmo sabendo que a lista de clubes já foi publicada a 30 de junho último. Por isso, um recurso ao TAD está a ser analisado.