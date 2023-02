Reforços escandinavos ganharam e falharam penálti na derrota do Benfica B

Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup foram titulares pela segunda jornada consecutiva. O avançado conquistou um penálti, o extremo desperdiçou-o. Na segunda parte, o Estrela fez dois golos e sofreu apenas um

Num jogo com incerteza no marcador até ao fim, o Estrela da Amadora recebeu e bateu o Benfica B, por 2-1. Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup, reforços de inverno dos encarnados, foram titulares, novamente, na Liga SABSEG.

Depois de uma primeira parte marcada pelo penálti ganho por Tengstedt e falhado por Schjelderup, os golos surgiram após o intervalo. Ronaldo Tavares e Ronald Pereira marcaram para o Estrela, Lenny Lacroix reduziu para o Benfica.

O jogo ficou ainda marcado por várias queixas da jovem equipa encarnada, especialmente no lance do 1-0 do Estrela e num golo anulado nos minutos finais.