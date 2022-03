Reforço Sidney Lima afirma-se na estreia no Feirense e "pode subir mais na carreira"

No verão, Sidney, de 25 anos, esteve na lista do Moreirense, mas o Feirense antecipou-se. O defesa, que no Brasil começou por jogar futsal, chegou a Portugal como trinco. Central que nunca atuara nas provas profissionais é o mais utilizado por Rui Ferreira, que o treinou no Felgueiras. Pintassilgo não está surpreendido

Sidney Lima, contratado nas divisões inferiores, à semelhança de outros jovens do plantel, é uma das revelações do Feirense. O central chegou ao Marcolino de Castro com o aval de Rui Ferreira, que o orientara na época anterior, no Felgueiras, e está a corresponder às expectativas, de tal forma que já é o mais utilizado do plantel esta época (2 183 minutos).

No verão, o jogador de 25 anos esteve na lista de reforços do Moreirense, mas o Feirense antecipou-se e garantiu a contratação do brasileiro que, segundo Pintassilgo, antigo companheiro de equipa e atual treinador adjunto no Felgueiras, tem qualidade para níveis superiores.

"É um jogador muito rápido, forte fisicamente. Apesar de não ser muito alto, de cabeça é fortíssimo. É muito agressivo e ainda tem muito para dar, pode subir mais na carreira, pois é muito interessante", avaliou para O JOGO o antigo médio, que lhe aponta uma enorme margem de progressão, por também já ter sido utilizado como médio-defensivo.

"Veio para a equipa B do Felgueiras [2018/19] e passado pouco tempo subiu para a principal. Inicialmente era trinco e isso ajudou-o a ser melhor central, porque já era tecnicamente evoluído. Na defesa, consegue ver o jogo de frente, enquanto antes tinha de decidir mais rápido, por haver mais adversários por perto", contou Pintassilgo, nada surpreendido com a afirmação de Sidney.

"Já aqui se notava que tinha qualidade e o facto de o Rui Ferreira ter trabalhado com ele também ajudou na adaptação à nova realidade", observou Pintassilgo sobre o antigo colega, que no Brasil começou por jogar futsal e tem a superstição de ser sempre o último a entrar em campo.

O trabalho de Rui Ferreira foi também elogiado pelo antigo médio. "O Feirense desinvestiu em comparação com outros anos e esperava-se que não fosse candidato a subir, mas vai lutar por esse objetivo até ao fim contra equipas que fizeram maior investimento. O Rui montou uma boa equipa".