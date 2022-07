Reforço do Feirense cria expetativa: "Está sempre no sítio certo..."

O goleador João Paredes já faturou ontem, no jogo com o Boavista, e o amigo João Faria deixa um aviso aos defesas.

João Paredes é, até ao momento, o reforço que gera maior expectativa no Feirense, sobretudo pela campanha que o avançado protagonizou na época passada ao serviço da Oliveirense (18 golos em 28 jogos), sendo um dos principais responsáveis, pelo regresso do emblema de Oliveira de Azeméis à Liga SABSEG.

João Faria, que trabalhou com Paredes na temporada anterior, em Oliveira de Azeméis, mas também no Trofense e no Vizela (aqui pouco mais de 15 dias, antes de o avançado rumar ao Chaves), é um conhecedor profundo das qualidades que o número 9 pode acrescentar à equipa de Rui Ferreira. "O Feirense tem tido sempre boas equipas, com um futebol ofensivo, e vai ser bom para o Paredes. O ponto forte dele é o faro de golo. Quando menos esperam, ele aparece do nada e faz golo. Está sempre no sítio certo", revelou o central, que, curiosamente, até o disse O JOGO ainda antes de o jogador de 26 anos ter dado, ontem, a primeira vitória aos fogaceiros na pré-época, com um golo diante do Boavista (1-0).

"Ele ajuda muito a equipa, não só ofensivamente, mas também defensivamente. É muito agressivo no ataque, à profundidade, e faz com que os adversários abram mais espaços para aparecerem outros colegas de equipa", contou, acrescentando: "Não diria que é o reforço mais sonante do Feirense, mas acho que vai ser um nome a ter em conta, até pelos golos que marcou no passado." Terá pela frente um desafio mais complicado, acrescenta. "Agora, a exigência será outra, mas com as capacidades que tem, numa equipa que está bem estruturada, pois manteve grande parte do plantel, vai encaixar bem e poderá voltar a fazer uma gracinha", sublinhou o defesa que reforçou o Varzim, ressalvando que o amigo "está agora mais maduro e preparado" do que nas anteriores duas passagens que teve pelo segundo escalão do futebol nacional, quando representou Chaves e Mafra.