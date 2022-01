Reforço do Farense chega do Olhanense

Miguel Carvalho é reforço para a baliza

O guarda-redes Miguel Carvalho, ex-Olhanense, é reforço para a baliza do Farense, regressando assim a uma casa onde esteve pela primeira vez em 2009, então na formação, vindo do Inter de Almancil.

Com a camisola dos "Leões de Faro" fez toda a formação e aos 19 anos subiu aos seniores, tendo feito parte da equipa que competiu no regresso dos algarvios à Liga SABSEG na temporada 2014/15. Com a descida do Farense, dois anos depois, ao Campeonato de Portugal, Miguel Carvalho faz a sua estreia em 16/17, tendo realizado 15 jogos. Na temporada 17/18, no ano do regresso do Farense de novo à II Liga , realizou apenas seis jogos.

Miguel Carvalho, depois de ter efetuado os testes médicos, assinou um contrato válido pelos "Leões de Faro" até final da presente época.