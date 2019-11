Referendo para decidir SAD na Académica já tem data

Em nota de imprensa, a Direção da Académica pretende que todo o processo seja "o mais esclarecedor, transparente e participado possível, considerando o caráter fundamental da decisão a tomar para o futuro da instituição"

Os sócios da Académica vão decidir a 29 de Novembro se querem uma SAD da Académica. Isso mesmo ficou esta noite a saber-se através de uma nota de imprensa que a Direção enviou, no qual é referido que nesse dia haverá uma Assembleia Geral Deliberativa através de referendo no Estádio Cidade de Coimbra, entre as 10h00 e as 22h00, sendo que até lá haverá um conjunto de sessões de esclarecimento. No dia 21 deste mês haverá uma assembleia geral para discutir e votar o orçamento para 2019/2020 e o relatório e contas de 2018/2019, bem como uma alteração estatutária relativa às sociedades desportivas.

Eis o comunicado na íntegra

"Dando cumprimento aos compromissos eleitorais assumidos durante a campanha eleitoral, nas eleições do passado dia 1 de junho e tendo, entretanto, concluído as negociações relativas à proposta de transformação da Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas da Académica/OAF, em Sociedade Anónima Desportiva, iniciou ontem, a Direção da Briosa, a apresentação do projeto, mediante uma exposição detalhada do mesmo perante o Conselho Académico.

Na reunião do Órgão Consultivo da Briosa, foi compromisso expresso dos três Órgãos Sociais, perante os conselheiros, garantir um processo de escolha livre, informado e célere, decorrente de um processo que se pretende ser o mais esclarecedor, transparente e participado possível, considerando o carácter fundamental da decisão a tomar para o futuro da instituição.

Para esse efeito, a Direção, em conjunto com a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal, já definiu os timmings do processo, que contemplará a realização, de forma faseada, de um conjunto de iniciativas destinadas a munir os sócios de toda a informação necessária à tomada de posição esclarecida de cada um, de acordo com os princípios da transparência, legalidade e democraticidade que sempre foram, e são, apanágio da Associação Académica de Coimbra.

Assim, no próximo dia 21 de Novembro, terá lugar uma Assembleia Geral de Associados, destinada a permitir, através de uma alteração estatutária, a votação, em Assembleia Geral Deliberativa através de referendo, daquela que foi a vontade dos sócios no acto eleitoral de 1 de Junho de 2019 e à aprovação do Relatório e Contas da época transata, para que seja dada a conhecer aos sócios a situação financeira da instituição e esperando-se que tal informação concorra decisivamente para a uma decisão esclarecida e ponderada de todos.

Nos dias subsequentes e até à data da Assembleia Geral Deliberativa através de referendo que terá lugar no dia 29 de Novembro no estádio Cidade de Coimbra, entre as 10h00 e as 22h00, propõe-se a Direção organizar e levar a cabo um conjunto de sessões de esclarecimento sobre o tema (cujas datas e horários serão em breve anunciados) e que serão abertas a todos os associados, onde explicará com detalhe a proposta que será colocada à votação e procurará esclarecer todas as dúvidas que lhe sejam colocadas.

Entendemos, como decerto o entenderão os associados da Briosa, que este é um momento determinante para a nossa querida instituição, para cujo futuro auspicioso acreditamos ter encontrado a solução.

É uma solução financeira definitiva, ponderada e equilibrada e uma solução desportiva ambiciosa, que foi objeto de longa e detalhada negociação, de forma a salvaguardar sempre e de forma inequívoca, os superiores interesses da Briosa.

O que pretendemos é tão só, engrandecer o nome da Associação Académica de Coimbra no seu todo e do seu Organismo Autónomo de Futebol em particular, projetando o seu símbolo à medida da sua responsabilidade, à altura dos seus pergaminhos e à dimensão da sua história, como emblema desportivo ímpar, em Portugal e no Mundo".