"Recuperamos juntos": o regresso emotivo de Filipe Martins ao Casa Pia

Mensagem do Casa Pia a Filipe Martins

Técnico do Casa Pia visivelmente emocionado no regresso ao clube

Filipe Martins, após ter estado um mês internado devido a complicações resultantes de covid-19, regressou no domingo ao Casa Pia, sendo recebido com aplausos pela equipa e membros do clube.

Num vídeo partilhado pelo Casa Pia, o técnico é visto a chegar a Pina Manique, onde faixas com as mensagens 'Bem-vindo de volta Filipe' e '#Recuperamosjuntos' o aguardavam à entrada do recinto desportivo.

Ao entrar nos balneários da equipa, Filipe Martins foi cumprimentado com vários aplausos pelo plantel lisboeta, antes de confessar, visivelmente emocionado: "Estou mesmo muito feliz de estar aqui".

O vídeo termina com a mensagem: "Bem-vindo de volta mister".

Recorde-se que Filipe Martins não exerce funções no Casa Pia desde 17 de fevereiro, altura em que foi internado, pela primeira vez, devido a complicações derivadas da infeção por covid-19, recebendo alta no dia 25. Mais tarde, foram necessários exames e tratamentos complementares, o que o levou a ter nova entrada hospitalar, a 28 de fevereiro, que durou até ao fim de semana passado.