Raimar Lopes deixa os Estados Unidos para assinar pelo Nacional

É lateral-esquerdo e destacou-se na segunda equipa do Atlanta.

O futebolista brasileiro Raimar Lopes, que atuava na segunda equipa do Atlanta, dos Estados Unidos, vai ser reforço do Nacional.

Raimar, de 21 anos, é lateral-esquerdo e tem estado em destaque na segunda equipa dos americanos, onde em 2022 fez quatro golos e seis assistências. Formou-se no Athletico Paranaense e no Paraná. No Nacional, vai encontrar André Sousa e José Gomes como laterais-esquerdos no plantel, embora Tiago Margarido pretenda o segundo a alinhar como central.

Raimar é um futebolista talentoso, com velocidade e que viverá assim a primeira experiência no futebol europeu.