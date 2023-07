Raimar Lopes chega à Madeira para reforçar Nacional

O lateral-esquerdo vai realizar na Madeira a primeira experiência no futebol europeu, após ter deixado o futebol brasileiro para rumar aos Estados Unidos da América em 2022, para representar o Atlanta United.

O Nacional, da II Liga, anunciou a contratação do defesa Raimar Lopes, proveniente dos americanos Atlanta United, que assinou por uma temporada, com mais duas de opção.

"O defesa Raimar Lopes é o mais recente reforço do plantel de futebol profissional do CD Nacional. O defesa brasileiro, de 21 anos, representava o Atlanta United (EUA) e assinou um vínculo válido por uma temporada, com mais duas de opção", refere o clube em comunicado.

Na temporada transata atuou na equipa secundária do emblema norte-americano, onde cumpriu nove jogos e apontou um golo.

Com a chegada do defesa Raimar Lopes sobe para seis o número de reforços para a temporada 2023/24, nomeadamente, o regresso do defesa Paulo Vítor e o médio Gustavo Silva, cedidos a título de empréstimo pelos brasileiros do Maguary e Comercial de Ribeirão, e ainda André Sousa e Festim Shatri para o meio-campo e o avançado Guilherme Pira.

Por outro lado, deixaram o plantel insular: Rafael Vieira (Al-Bukayriyah, Ara), Rúben Ramos (Moreirense), Clayton Sampaio (São Bernardo, Bra), Pipe Gómez (Torreense) e Zé Manuel (Rio Ave).