Rafael Santos campeão pelo Moreirense: "Só nós sabemos o quanto trabalhamos"

Rafael Santos, defesa-central do Moreirense, em declarações à assessoria do própria. Em época de estreia em Portugal, o brasileiro soma 16 jogos e um golo marcado pela equipa campeã da II Liga.

Conquista do título: "Um dia muito especial e inesquecível. Só nós sabemos o quanto trabalhamos, lutamos e nos dedicamos para recolocar o Moreirense no lugar em que merece estar. Então, ser campeão com esta camisola, junto deste grupo, é um motivo de muita felicidade e orgulho."

Sucesso desta época: "Acredito que o fruto deste grande trabalho na época é a junção de vários fatores. Formamos uma família dentro do clube e junto de nós os adeptos incentivaram-nos e foram o nosso combustível extra em cada jogo. Eles merecem este momento e este título. Acreditaram em nós desde o início, apoiaram-nos em todos os jogos, este título é para eles."