Quizera supera dupla do Moreirense e é eleito o melhor médio do mês

Exibições do jogador do Académico de Viseu em fevereiro premiadas pelos treinadores da Liga SABSEG.

Famana Quizera, jogador do Académico de Viseu, foi eleito o melhor médio da II Liga pelos treinadores da competição, durante o mês de fevereiro. O jogador de 20 anos recolheu um total de 14,07% dos votos e superou Lawrence Ofori, do Moreirense, com 11,11%, e Gonçalo Franco, também da formação cónega, com 8,15%.

Quizera, formado no Benfica e pela segunda época seguida em Viseu, contribuiu com um golo no período em questão.

Recorde-se que Brígido, do Estrela da Amadora, foi eleito o melhor guarda-redes, e Arhur Chaves, do Académico de Viseu, o melhor defesa.