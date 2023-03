Quizera: "Sinto-me confiante e procuro ir para cima dos adversários"

Jogador do Académico de Viseu foi eleito o melhor médio da Liga SABSEG em fevereiro.

Famana Quizera, jogador do Académico de Viseu, foi eleito pelos treinadores da Liga sABSEG o melhor médio no mês de fevereiro e recebeu o prémio no Estádio do Fontelo.

"Muito obrigado a todos. Sinto-me muito feliz por receber este prémio e esta distinção é de toda a equipa, que me ajuda muito diariamente", afirmou o jogador e 20 anos.

Quizera marcou um golo no período em questão e falou um pouco sobre o estilo de jogo. "Eu sinto-me confiante, procuro ir para cima dos adversários no um contra um e ajudar a equipa com golos, assistências e jogadas para romper a linha adversária", vincou.