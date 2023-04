"Queremos somar o máximo de pontos possíveis e ver o que acontece no final"

Gustavo Marques, central brasileiro, tem sido um dos elementos mais utilizados na formação de Torres Vedras e acredita que a equipa vai terminar bem a temporada.

Gustavo Marques é o segundo elemento mais utilizado pelo Torreense na Liga SABSEG, só ultrapassado pelo guarda-redes Vagner. O central brasileiro, de 21 anos, contratado no verão ao Atlético Mineiro, está satisfeito pelas oportunidades nesta época de estreia no futebol europeu.

"Venho com uma sequência muito boa de jogos. Fico muito feliz por isso, pois o nosso plantel tem bons jogadores e tenho conseguido atuar e manter um bom nível exibicional. Espero que possa continuar a jogar e ajudar o Torreense nessa reta final", vincou, em declarações à assessoria de imprensa.

Em oitavo lugar, com 37 pontos, o Torreense tem a permanência no segundo escalão praticamente garantida, algo que é considerado positivo pelo defesa. "Estamos a viver o final da época, a nossa equipa está no meio da tabela e acredito que temos feito uma boa competição. A nossa expectativa é seguir com vitórias. Ganhamos os dois últimos jogos e vamos tentar ampliar essa sequência de triunfos. O Torreense subiu para a Liga SABSEG essa temporada, então uma de nossas metas era a permanência. Buscaremos agora somar o máximo de pontos possíveis e ver o que acontece no final", frisou.

Gustavo Marques foi utilizado em 27 jogos pelo Torreense em todas as competições. Já apontou dois golos.